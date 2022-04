Un joueur esport gagne-t-il mensuellement des sommes importantes ?

Le jeu vidéo était longtemps cantonné en tant qu’un simple moyen de divertissement. Ils permettaient à une personne de s’amuser seule devant son ordinateur. Puis, le concept des jeux mode multi-joueurs a entrouvert d’autres possibilités. Grâce à une connexion internet, il était désormais possible de rencontrer d’autres joueurs du monde entier. Face à l’intérêt grandissant pour la branche, les concepteurs ont cherché une manière de créer un emploi et une richesse. C’est à partir de ce moment que le jeu esport a acquis toute sa notoriété.L’esport s’est progressivement installé dans le paysage vidéo ludique depuis plusieurs années. À l’heure, le pari est payant, car nombreux éditeurs commencent à adhérer au concept. Vous verrez même que certains jeux anciens migrent vers le précepte. La plupart des budgets de fonctionnement des jeux proviennent de sponsors variés. Ils n’hésitent pas à injecter des montants élevés dans le secteur pour des raisons marketing.C’est la puissance du numérique qui a influencé les marques à exploiter les contenus vidéo ou à raconter des histoires. Une équipe qui rapporte une compétition pourrait par exemple garantir la visibilité d’une enseigne auprès des gamers. L’équipe gagnante n’oubliera pas non plus de communiquer le nom des bienfaiteurs. Les produits dérivés constituent aussi un autre poste de revenu.Divers jeux permettent de percer dans l’esport. Il faut mentionner en guise d’exemple League of Legends, Rocket League, Counter Strike ou encore Valorant. Vous pouvez devenir un joueur esport . Les jeux esport ont permis de créer une communauté avec le temps. Les éditeurs ont alors décidé d’organiser des championnats avec des cash prize à la clé. Pour essayer de décrocher les montants issus des donateurs, une entreprise se crée et recrute au passage les meilleurs joueurs de la planète. Un contrat est établi et stipule le salaire et les avantages du joueur.Le salaire est variable selon la plateforme. Dans le jeu Fortnite, le joueur empoche par exemple jusqu’à 100 000 $ annuel. Le paiement de la somme est justifié par divers arguments. Vous saurez que les joueurs s'entraînent régulièrement avec les autres membres de l’équipe. Ensuite, ils enchaînent les rencontres. Ils n’ont donc pas le temps de penser à un autre travail. D’ailleurs, le jeu fait désormais partie de son gagne-pain depuis la signature de l’avenant.Sur League of legends, vous pourriez recevoir jusqu’à 410 000 $ par an. Et les membres d’une équipe Counter Strike : Global offensive gagne 364 000 $/an. C’est notamment le cas lorsque vous rejoignez Astralis. Vous recevez des montants en adéquation avec la capacité financière de l’employeur. Cela dit, même si les sommes étaient modestes, les récompenses seraient élevées après une victoire. Il arrive même que l’intégralité du cash prize soit versée sur le compte de chaque joueur titulaire et remplaçant. En comparaison des dix dernières années, les rétributions des joueurs ont nettement progressé voire explosé. Dans les débuts d’esport, un joueur percevait approximativement 120 € par mois comme l’affirme un joueur de Verygames en 2011.Le solde mensuel n’est pas l’unique source de revenus des joueurs. Il peut être contacté par des enseignes pour promouvoir leurs produits. Il y a d’autant les droits d’image ainsi que les contrats de sponsoring. De plus, un joueur pro démontre souvent des techniques sur la chaîne YouTube ou Twitch. Chacune de ses émissions rapporte de l’argent grâce aux concours des abonnés. Les émoluments complémentaires seront comptabilisés en dehors de sa rémunération annuelle.Un joueur peut gagner des gains mirobolants en se spécialisant sur des jeux animés par une large communauté. D’ailleurs, il existe des moyens tels que le transfert de joueur pour augmenter ses gains. Les joueurs asiatiques sont par exemple embauchés au sein des entreprises esport européennes. Par conséquent, ils bénéficient d’un appointement allant jusqu’à 1 million de dollar annuel. Le joueur de nationalité Coréen Heo Seung-hoon profitait de cette somme tous les ans à partir de 2019.Un joueur esport signe dans la majorité des cas un contrat CDD. À partir de ce moment, il devrait faire des sacrifices. Pour tenter de comprendre les attentes des recruteurs vis-à-vis d’un joueur professionnel, vous pouvez consulter cet article sur Le Monde