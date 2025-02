Un jeune Calvais qualifié pour la finale nationale du Winamax poker tour

Le Winamax Poker Tour 2024/2025 a fait étape ce week-end au Palais des Congrès de Strasbourg, attirant 833 joueurs, tous qualifiés en ligne pour participer à cet événement majeur du poker en France. Parmi eux, Alexandre, un jeune joueur de Calvi, a su tirer son épingle du jeu et décrocher son ticket pour la grande Finale Nationale qui se tiendra à Aix-en-Provence du 29 mars au 7 avril.



Cette étape de Strasbourg faisait partie des 10 étapes live prévues dans le cadre de ce circuit, dont chacune permet aux meilleurs joueurs de se qualifier pour la finale. Les joueurs s’affrontaient dans un tournoi à forte enjeu, avec des jetons de départ à 40 000 et des niveaux de 20 minutes (30 minutes lors du Day 2). À l'issue du tournoi, 13 joueurs ont remporté leur place pour la Finale Nationale, dont Alexandre.



Dès le début de la journée, Alexandre, jeune joueur Calvais, s'était fixé l'objectif de décrocher ce précieux ticket pour Aix-en-Provence. "Je vais le prendre", confiait-il avec détermination. Après une journée de jeu marquée par une gestion constante de son stack, il avouait avoir envisagé la possibilité de se contenter d'un ticket à 150 € lorsque la bulle approchait. Cependant, il a persisté et réussi à s’imposer parmi les 13 qualifiés. "Je vais travailler mon jeu à fond, je vais appeler des collègues déjà qualifiés pour qu'on bosse ensemble. Ce n’est pas le même monde que le online, et je suis déterminé à faire un bon résultat", a-t-il déclaré en fion de journée. Pour lui, les qualités nécessaires pour réussir en live, comme la capacité à lire la force adverse, sont des atouts qu’il maîtrise mieux qu’en ligne. Alexandre se projette déjà sur la suite : "J’espère être interviewé à Aix !".