Un homme de 57 ans meurt des suites d'une noyade à Galeria

Tara Yates le Mercredi 31 Mai 2023 à 16:48



Aux alentours de 9h30 ce mercredi 31 mai, alors qu'il se baignait au large de la plage de Galeria, un vacancier de 57 ans a été victime d'un malaise. Un groupe de plaisanciers a réussi à le récupérer à bord de leur bateau et appelé les secours. Malgré l'intervention rapide des pompiers de Galeria et de Calvi, ainsi que l'arrivée d'un médecin du Samu et de l'hélicoptère Dragon 20, la victime qui était en arrêt cardia-respiratoire n'a malheureusement pas pu être réanimée et a été déclaré morte sur place.