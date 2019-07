Un homme chute dans les rochers à Calvi

Dans des circonstances restant à déterminer, il était 15 heures lorsque un homme âgé de 30 ans a fait une chute dans les rochers, lieu-dit "Les trois plongeoirs" commune de Calvi.

Aussitôt d'importants moyens étaient sur place.

L'homme a état de déshydratation et souffrant d'une fracture du poignet et de contusions diverses était dans une position délicate, rendant le brancardage impossible.

Ce sont finalement les pompiers spécialistes de montagne (GMSP) et une chef de groupe qui sont intervenus avec l'appui de l'hélicoptère de la Sécurité Civile pour hélitreiller la victime et l'évacuer vers le Centre Hospitalier.