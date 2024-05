Un homme blessé par balle à Ghisonaccia

Les faits se sont produits ce mercredi 22 mai, aux alentours de 13h30, à Ghisonaccia-Gare. Dans des circonstances qui restent à déterminer, un homme a été blessé par balle. La victime a rapidement été prise en charge par les pompiers et le Samu et il a été transporté par l’hélicoptère Dragon 2B de la Sécurité civile vers le centre hospitalier de Bastia.

Selon nos informations, il d'agirait d'Olivier Sisti, déjà connu des services de police, il a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat par le passé. Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, indique " qu'une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire." Les investigations ont été confiées à la section de recherche de la gendarmerie de Haute-Corse et à à de la police judiciaire de Haute-Corse.