Un financement participatif pour developper le photovoltaïque en Corse

Sur la plateforme Enerfip les corses peuvent faire fructifier leur épargne en investissant dans les ombrières de la Halle des Sports de Borgo. Ce nouveau projet qui allie conscience écologique et investissement financier le succès de la campagne de financement participatif qui a permis de financer les ombrières photovoltaïques de l'aéroport de Bastia.Le projet photovoltaïque de Borgo, développé par Corsica Verde en partenariat avec Langa International, producteur indépendant d'énergies renouvelables, est ouvert à l'investissement participatif, à hauteur de 320 000 €. Il consiste en l'implantation d'ombrières photovoltaïques sur le parking de la Halle des Sports de Borgo, accompagnées d'un système de stockage de l'électricité, ainsi que de la pose de panneaux solaires en toiture de l'abri existant du boulodrome situé à proximité. Cette installation produira 1482 MWh d'électricité par an soit l'équivalent de la consommation énergétique annuelle de 300 personnes.Afin d'associer les citoyens corses à la vie de ces projets de territoire, Langa International a mis en place un financement participatif permettant aux Corses d'investir une partie de leur épargne dans cette installation photovoltaïque qui contribue à la transition énergétique. A partir de 10 €, chacun peut investir la somme de son choix et bénéficier d'une rémunération très attractive en plus d'un engagement de court terme. L'investissement se fait en ligne sur Enerfip, spécialiste du financement participatif de projets d'énergies renouvelables.Cette collecte, atteignant aujourd'hui un montant de plus de 311 000 €, est réservée aux habitants des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.Des informations complémentaires sont disponibles sur les pages internet dédiées à ces projets : https://enerfip.fr//collectes- locales/20-corse/