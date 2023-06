Un équipage scientifique explorera le littoral corse à la rencontre du Grand dauphin

L'association Miraceti, une équipe scientifique spécialisée dans l'étude des cétacés, se lance dans une mission passionnante en Corse : explorer la Méditerranée à la découverte du Grand dauphin. En partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), le groupe s'embarquera pour observer cette espèce côtière unique vivant en Méditerranée, afin d'approfondir notre compréhension de son mode de vie. L'équipage, composé d'un skipper, d'un chef de mission et de 4 à 6 observateurs, appareillera d'Ajaccio le 10 juin 2023 à bord du TiBlé. Ils effectueront un tour de la Corse par le sud, feront une escale à Bastia une semaine plus tard pour changer d'équipage, puis reviendront à leur port initial le 23 juin. Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet Tursmed2, un programme de trois ans visant à améliorer les connaissances sur la population de Grand dauphin fréquentant le littoral corse.

Au cours de ces deux semaines, les scientifiques à bord du navire tenteront d'estimer le nombre de Grand dauphin rencontrés autour de l'île et d'approfondir notre connaissance de leur mode de vie. "Nous cherchons à évaluer, caractériser et préserver la population de Grands dauphins en Méditerranée française. Grâce aux données collectées, nous essayons de comprendre leurs déplacements, leurs zones d'alimentation et de reproduction", explique Claire Brofiga, chargée de mission sur le programme Tursmed2 et membre de l'équipage au sein de l'association Miraceti. Pour cela, des données comportementales, acoustiques et des photos d'identification seront collectées tout au long de l'expédition. "Nous prenons en photo les nageoires dorsales des Grands dauphins, qui sont marquées par des encoches et des cicatrices, ce qui nous permet de reconnaître chaque individu", précise la chargée de mission.





Déchiffrer le fonctionnement de cette espèce

En plus des mesures prises, au cours de la première semaine de navigation, l'association Miraceti formera un agent de l'OFB de Corse au protocole scientifique de suivi des cétacés. Ce gestionnaire d'une aire marine protégée a déjà reçu une formation théorique et achèvera son apprentissage à bord afin de pouvoir, s'il le souhaite, mettre en place une surveillance des cétacés fréquentant la zone.

Bien que le Grand dauphin ne soit pas considéré comme une espèce en danger en Méditerranée - il est classé comme "préoccupation mineure" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l'organisme chargé de répertorier les populations animales à travers le monde - les données recueillies lors de cette expédition contribueront à la mise en place de mesures de préservation pour ce cétacé. Les résultats de cette étude seront rendus publics au début de l'année prochaine et seront disponibles sur le site de l'OFB.