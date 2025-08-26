CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
​Ajaccio : le Trail de la Parata fait son retour pour la bonne cause 26/08/2025 Arti Muntagnera fête sa 10ᵉ édition du 27 au 31 août 26/08/2025 Cinéma à Bastia : les travaux du futur multiplexe Le Cube ont débuté 26/08/2025 Rénové, le « Bunifazziu » de la Moby va reprendre du service entre Corse et Sardaigne 26/08/2025

Un épisode de pollution atmosphérique attendu en Corse mercredi


La rédaction le Mardi 26 Août 2025 à 15:08

Qualitair Corse indique que les niveaux de concentration en particules fines PM10 devraient connaître une hausse ce mercredi en raison de l’apport de poussières désertiques transportées par un flux du sud.



(Photo : Archives CNI)
(Photo : Archives CNI)
La Corse va connaître un nouvel épisode de pollution atmosphérique ce mercredi. Selon Qualitair Corse, les niveaux de particules fines PM10 devraient en effet connaître une hausse en raison d’un apport de poussières désertiques transportées par un flux de sud.
 
« Ces particules viendront s’ajouter aux sources locales de pollution déjà présentes (trafic routier, activités portuaires et aéroportuaires, production d’électricité, etc.), contribuant à une dégradation progressive de la qualité de l’air », indique l’organisme de surveillance.
 
Pour cette journée, les concentrations devraient rester inférieures au seuil d’information et de recommandation. Mais la situation risque de s’aggraver dès le jeudi, avec « un dépassement probable du seuil d’information et de recommandation », précise encore Qualitair Corse qui ajoute que les quelques précipitations localisées attendues « ne devraient pas suffire à réduire efficacement les niveaux de particules en suspension ».




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos