Un épisode de pollution atmosphérique attendu en Corse mercredi

La Corse va connaître un nouvel épisode de pollution atmosphérique ce mercredi. Selon Qualitair Corse, les niveaux de particules fines PM10 devraient en effet connaître une hausse en raison d’un apport de poussières désertiques transportées par un flux de sud.



« Ces particules viendront s’ajouter aux sources locales de pollution déjà présentes (trafic routier, activités portuaires et aéroportuaires, production d’électricité, etc.), contribuant à une dégradation progressive de la qualité de l’air », indique l’organisme de surveillance.



Pour cette journée, les concentrations devraient rester inférieures au seuil d’information et de recommandation. Mais la situation risque de s’aggraver dès le jeudi, avec « un dépassement probable du seuil d’information et de recommandation », précise encore Qualitair Corse qui ajoute que les quelques précipitations localisées attendues « ne devraient pas suffire à réduire efficacement les niveaux de particules en suspension ».