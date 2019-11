Un documentaire sur Julie Douib le 26 novembre sur la chaîne Teva

"Julie Douib est morte le 3 mars 2019, victime de deux coups de feu tirés à bout portant par son compagnon, après des années de harcèlement, d'humiliations et de violence. Elle aurait pu rester anonyme, comptabilisée dans les statistiques comme la trentième Française victime de féminicide en 2019. Mais la mise à mort programmée de cette femme de 34 ans, mère de deux enfants, va provoquer un véritable séisme à travers la France. Cette tragédie va enflammer les mouvements associatifs, ébranler les ministères et aboutir au fameux Grenelle contre les féminicides" .





C'est de la sorte que la Chaîne présente le documentaire de 90 minutes.

"Halte aux féminicides, l'histoire de Julie" a été réalisée par Olivier Pighetti et sera suivi s'un magazine " Violences conjugales, de l'enfer à la délivrance".





Joint par téléphone, Julien Douib, papa de Julie a confirmé la diffusion de ce reportage et rappelé qu'ils ont obtenu la garde des enfants par tiers digne de confiance, pour une durée d'un an. Un droit que le père des deux enfants conteste.

En revanche, une instruction étant en cours il n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond de cette affaire.

" C'est une situation difficile à vivre et j'avoue que je suis révolté par cette justice envers les enfants" commente toutefois Julien Douib, avant d'ajouter: " Ma fille a été la 31e victime depuis le début de l'année de féminicide. Aujourd'hui, malgré les prises de conscience, le compteur est monté à ... 132 !



"C'est une triste réalité, mais le combat continue. Le 23 novembre je serais à une manifestation contre les féminicides à Paris et j'espère bien être en tête de cortège avec le portrait de ma fille Julie pour me faire entendre".





Le papa de Julie remercie une fois de plus, toutes les personnes qui restent mobilisées sur notre île pour perpétuer la mémoire de Julie et se battre contre toutes les formes de violences faites aux femmes.