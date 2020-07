Un début des soldes en demi-teinte pour les commerçants ajacciens

Décalés de trois semaines et raccourcis de deux, les soldes d’été se déroulent cette année dans un contexte particulier.



Un événement attendu par les clients ?

« Je pense que oui, surtout chez nous, car nous avions décidé de ne pas faire de promotions intermédiaires et de respecter vraiment la date de report du 15 juillet » explique Marina Fondacci, propriétaire de la boutique Una Storia et présidente de la fédération des associations de commerçants du centre-ville d’Ajaccio. Aussi, « contre toute attente et malgré une baisse de fréquentation de la rue, nous avons fait une matinée correcte de soldes » indique t-elle. Un résultat qui a son importance : « Ces soldes vont être encore plus décisifs cette année ». Et pour cause, en raison des deux mois de fermeture dus au confinement, toute une gamme d’articles n’a pu être vendue et a donc besoin d’être écoulée.