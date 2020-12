Un chèque de 5 000€ pour le centre hospitalier Calvi-Balagne

Malgré le temps maussade ils étaient une douzaine du Comité Santé Balagne ce mardi 29 décembre 2020 à se rendre au Centre Hospitalier Calvi - Balagne pour une nouvelle action de solidarité et de générosité.

A 15 heures, Jean-Pierre Pinelli, président du Comité Santé Balagne accompagné de plusieurs membres du comité directeur , était accueilli à 15 heures par Danielle Bourcelet, directrice par intérim du CH Calvi-Balagne et le Docteur Charles Ryckewaert, président de la CME du CH Calvi-Balagne.

Après avoir remis un chèque de 5000 € à la directrice par intérim, Jean-Piere Pinelli prenait la parole pour expliquer le sens de cette nouvelle action du Comité Santé Balagne qui s'ajoute à tant d'autres:

" Le Comité Santé Balagne, fonctionne on ne peut mieux. En cette année si particulière il est resté un peu sous silence pour les raisons que vous imaginez bien. Une période délicate qui, en raison de la Covid-19, s'est traduite par une diminution de nos actions pour récolter des fonds auprès de nos généreux donateurs.

Contrairement à bien d'autres qui ont choisi de s'exprimer sur la Covid-19, nous avons décidé de notre côté de rester silencieux et de laisser les spécialistes se prononcer sur le sujet. Malgré ce contexte difficile nous avons pu tout de même récolter environ 10 000€.

Par le passé, comme vous le savez avec les sommes récoltées, nous étions en mesure de financer du matériel très utile au fonctionnement du CH, mais ce ne sera pas le cas cette année".

Malgré tout, nous sommes en mesure de vous offrir ce chèque de 5000€.

Nous avons pensé que cette somme pourrait être allouée pour aménager devant le CH un espace vert en remplacement d'une vieille palette laissée là depuis bien trop longtemps et surtout d'y planter un olivier, arbre qui symbolise notre microrégion de Balagne depuis la nuit des temps".



"L'extension du CH Calvi - Balagne est une évidence"



Cet espace à l'abandon donnant un sentiment d'inachevé, le président du Comité Santé Balagne le comparait, non sans humour, à ce carrefour de Corbara sur la R30 oublié de tous !

Jean-Pierre Pinelli invitait les membres du CH à s'exprimer sur un projet d'extension du Centre Hospitalier, et de la mise en place après le scanner d'une Imagerie à résonnance magnétique (IRM).



Jean-Baptiste Suzzoni, ancien journaliste, directeur adjoint de Corse-Matin devait dire quelques mots

" La population de la Balagne évolue, envers et contre tout, elle se développe. Le problème c'est que Bastia a pris l'habitude de s'équiper pour absorber notre microrégion de la Balagne et que nous; tant que nous sommes, nous continuons d'effectuer ce trajet vers Bastia pour prendre un avion, passer des examens, consulter...et ce au détriment de la Balagne.

Vous avez parlé d'une extension du Centre Hospitalier Calvi - Balagne, c'est une évidence à commencer par l'Unité de Longs Séjours dont on re rend compte au quotidien de son utilité.

On ne peut pas avoir la prétention d'être aussi bien équipé que Bastia mais on peut avoir la prétention d'être aussi bien équipé que Bonifacio, que Sartène, que Corte. J'apprends par exemple qu'à Corte on peut faire de la rééducation alors qu'à Calvi ce n'est pas possible.

Tout ça fait autant de raison que de promouvoir cette extension".



"L'Hôpital Calvi-Balagne sera un modèle d'ici 5 à 10 ans"

Le Dr Charles Ryckewaert prenait le relais

" Vous avez parlé d'extension mais je ne voudrait pas que l'on déflore le sujet aujourd'hui car cela risque d'être contre productif de notre autorité de tutelle mais oui il y a des projets et je peux vous garantir que l'Hôpital de Calvi ce sera un modèle d'ici 5 à 10 ans. J'ajouterais un pôle d'excellence et je pèse mes mots, dans la mesure bien entendu où nous restons tous unis et avançons dans le bon sens.

Nous aurons besoin de vous tous et de l'appui de la population Balanine comme ça a toujours été le cas.

Le Dr Ryckewaert était très applaudi.



Danielle Bourcelet, directrice par intérim remerciait le Comité Santé Balagne avec qui le CH a toujours travaillé en étroite collaboration pour l'achat de matériel aujourd'hui renouvelé.

Et de poursuivre:

" Effectivement, nous avons plusieurs projets en cours mais comme cela a été dit nous ne pouvons parler de tout, tout d'abord pour la simple raison que ça reste des projets.

Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons sur un projet de remplacement au service des consultions externes des structures qui datent de 2012 et qui à l'origine étaient provisoires, par des locaux en dur

Dans ces locaux il y aurait la DTC et le Laboratoire médicale qui pourraient nous rejoindre.

Autre projet dont on parle depuis longtemps mais qui est l'arlésienne: L'hospitalisation à Domicile (HAD). dont l'exploitant serait l'Hôpital Calvi-Balagne.

Des prises en charge à domicile qui pourraient intervenir dans le premier trimestre 2021.

Nous espérons sa concrétisation rapide.

Autre projet, celui -ci national, la labellisation des hôpitaux de proximité qui s'inscrit dans le plan "Ma santé 2022" pour une meilleure gradation des soins.

Le CH Calvi-Balagne s'inscrit parfaitement dans ce projet . L'idée ce n'est pas d'avoir un plateau technique ou une maternité mais au moins d'avoir une certaine stabilité sur les services de proximité"



Vers une disparition du service de maternité à la clinique Maymard?



A l'évocation du mot maternité, Jean-Pierre Pinelli devait réagir et faire part de son inquiétude concernant une possible disparition du service de Maternité à la Clinique Maymard de Bastia.

" C'est un sujet qui ne nous concerne pas directement mais je vois difficilement comment ne pas l'évoquer. La Corse dans 20 ans aura 450 000 habitants et je vois mal comment l'hôpital pourrait absorber tous les accouchements du Département. C'est préoccupant"

Pour terminer, Alexandre Rutily posait la question de savoir si une extension de l'Unité de longs Séjours était envisagée. La réponse est pour l'heure négative.