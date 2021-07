Un carabinier italien en renfort à la gendarmerie de Piana

Destination touristique très fréquentée par les vacanciers italiens, la Corse accueille pour l'été trois carabinieri, venus en renfort des gendarmes de Bonifacio, Porto-Vecchio et Piana pour faciliter les échanges avec les touristes qui ne parlent pas français.

A Piana, depuis le 4 juillet le vice-brigadier Federico Siciliano participe aux patrouilles de la BTC (brigade territoriale de contact) et des gendarmes mobiles venus en renfort saisonnier sur la circonscription du golfe de Porto. "Pour faciliter la communication entre les gendarmes et les touristes italiens, le carabinier a vocation à avoir un contact privilégié avec les ressortissants de son État, mais il peut également entrer en contact avec les ressortissants de l’État d’accueil et toutes autres personnes." - explique l'adjudant Christophe Charlet de la Brigade Territoriale de Contact de Piana. - "Les missions sont réalisées avec son uniforme. Il seconde, dans l'exercice de ses fonctions, l’officier de police judiciaire et, exclusivement sous son autorité et en sa présence, exerce des compétences de puissance publique dans le respect du droit national."

Ce n'est pas la première fois que la Corse accueille des carabiniers dans le cadre d'une coopération européenne des Gendarmeries entre les deux pays transalpins, qui prévoit une collaboration des pays de l'Union européenne lors d'affluence touristique sur un site.