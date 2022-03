Un business game pour la journée portes ouvertes du lycée Jean-Nicoli de Bastia

Cette année la Journée "Portes Ouvertes" rassemblaient 6 collèges et 93 élèves. Dès leur arrivée les jeunes, par groupe de 15 environ, ont assisté à la présentation de l’établissement, son architecture, son histoire, son ambiance de travail et les activités culturelles et citoyennes proposées. Puis, les collégiens ont assisté à la présentation des filières sous forme d'un business game.Au programme, 7 orientations pour découvrir, sous forme d’ateliers ludiques d’une durée de 15 à 20 minutes, comment gérer une entreprise qui vend des produits de seconde main (habits, accessoires, etc.) et dont les bénéfices iront à une association caritative.Durant chaque atelier les équipes ont du prendre les bonnes décisions économiques, et adopter la meilleure stratégie en relevant tous les défis qui leur ont été proposés afin que l’entreprise s’implante sur un marché éco-responsable et compétitif.Au service approvisionnement les élèves ont eu, par exemple, la possibilité de voir comment s’occuper de la gestion d’un magasin, de comment améliorer une collection, ou emballer des paquets cadeaux.