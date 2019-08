Un bureau de poste éphémère ouvre ses portes à Ajaccio pour célébrer l’empereur

Rédigé par La rédaction le Mardi 13 Août 2019 à 07:37

Dans le cadre de la sortie du collector de timbres célébrant les 250 ans de la naissance de Napoléon, un bureau de poste temporaire sera ouvert mercredi 14 août de 9 à 12 heures à Ajaccio, place Foch.



Le public aura ainsi la possibilité de découvrir le collector de 4 timbres dédié à l’Empereur et illustrant 4 villes qui ont marqué sa jeunesse : Ajaccio, Brienne Paris et Valence.



Les insulaires ainsi que les touristes présents auront également la possibilité de recueillir sur leurs correspondances un cachet philatélique événementiel réalisé pour cette émission spéciale et mentionnant la ville d’Ajaccio.



L’équipe de La Poste d’Ajaccio Saint-Gabriel sera présente sur le stand toute la matinée.





Ce collector célèbre donc les 250 ans de la naissance de Napoléon à travers 4 villes : Ajaccio - Brienne - Paris et Valence.



Ajaccio, 15 août 1769 : Napoléon Bonaparte voit le jour dans cette demeure natale, située à l’angle des actuelles rues Saint-Charles et Letizia. L’Impératrice Eugénie et le Prince impérial inaugureront les nouveaux aménagements à l’occasion du centenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, en 1869. Elle est transformée en musée national depuis 1967.



Brienne : de mai 1779 à octobre 1784, Napoléon Bonaparte est à l’école royale militaire de Brienne. L’enseignement dispensé, est à la fois militaire et traditionnel. Comme le prévoit le règlement et du fait de son éloignement, le jeune Bonaparte est alors loin des siens, ce qui marque durablement sa personnalité. Déraciné et isolé, il réussit néanmoins son examen d’entrée à Paris.



Paris : l’idée de fonder une école militaire destinée aux jeunes gentilshommes sans fortune naît au printemps de 1750, à l’instigation de la marquise de Pompadour et du financier Pâris-Duverney. Bonaparte, alors boursier du Roi, intègre l’école le 30 octobre 1784. Il en sort lieutenant en second dans l’artillerie, pourvu d’une affectation au régiment de La Fère, à Valence.



Valence : la Maison des Têtes est située au 57 Grande Rue. Les descendants accueillent régulièrement un voisin, le jeune lieutenant Bonaparte en formation à l’école d’artillerie de Valence de 1785 à 1786. En 1798, ce dernier demandera à l’imprimeur Marc Aurel, dont la mère a acquis la Maison des Têtes en 1794, de l’accompagner en Egypte.

SUR LE MEME SUJET Ouverture demain de la 5e édition de la foire di u pane à Lumio

Un avion de tourisme tombe en mer au large de Girolata : ses deux passagers blessés

Football National 2 : Le SCB ouvre samedi face à Reims !

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie