Un bateau-aspirateur pour dépolluer la mer autour de la Corse

Si au premier abord il ressemble à une barge de pêche, le Waste Cleaner 83 cache dans son ventre un concentré d’innovations au service de l’environnement. "C’est ce que l’on appelle un navire dépollueur. Il est capable de nettoyer la surface de l'eau, il peut ramasser des déchets et aussi des hydrocarbures, afin de lutter contre une marée noire, par exemple. décrit Natalie Paoli-Leca, chef du service développement durable de la mer de l’OEC, qui avec le président Guy Armanet a voulu doter l'Office de cet outil innovant pour lutter contre la pollution marine qui fait de la mer Méditerranée, l’espace marin le plus pollué à l’échelle mondiale.





Sorti du chantier breton d’Efinor Sea Cleaner, cet "aspirateur de mer", capable de nettoyer une surface équivalente d’un terrain de foot par heure, sillonnera, pendant un an, le littoral et les ports de l’île pour traquer des déchets de tout genre qui dérivent au fil de l'eau. Son fonctionnement est simple : la coque s'ouvre et aspire l'eau et les déchets qui sont ensuite filtrés par un système de trois filtres qui détectent les macro plastiques, les microdéchets et les hydrocarbures. La "récolte" est ensuite remontée sur le ponton où elle est triée par des opérateurs qui ont le rôle de remettre à l'eau tout ce qui est organique ou animal et de conserver les déchets polluants pour qu'ils puissent être analysés par les chercheurs de l'Office de l'Environnement afin de créer une base de données de la pollution marine propre à la Corse.