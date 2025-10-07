CorseNetInfos
Un avion d'Air Corsica contraint de retourner à Ajaccio une heure après son décollage


La rédaction le Mardi 7 Octobre 2025 à 13:52

Un avion d'Air Corsica contraint de retourner à Ajaccio une heure après son décollage
Ce mardi matin, le tout premier vol d’Air Corsica de la journée  entre Ajaccio et Paris-Orly a dû effectuer un retour sur le tarmac de l’aéroport Napoléon Bonaparte après environ une heure de vol, « suite à l’identification d’un paramètre moteur nécessitant une vérification technique », indique la compagnie. 

« L’appareil s’est posé sans difficulté et en tout sécurité à l’aéroport d’Ajaccio. À aucun moment la sécurité des passagers et de l’équipage n’a été compromise », assure-t-on du côté d’Air Corsica 
 
Conformément aux procédures en vigueur, la compagnie souligne toutefois que l’avion a été immobilisé et qu’une « inspection technique approfondie est en cours afin de déterminer les suites à donner à l’exploitation de l’appareil ». « En parallèle, Air Corsica a mobilisé ses équipes pour assurer la continuité du programme de vols et limiter les désagréments », ajoute encore la compagnie régionale.
 
Les 149 passagers concernés ont ainsi pu redécoller vers Paris Orly aux alentours de 10h50 à bord d’un autre A320 d'Air Corsica.
 




