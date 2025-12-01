Un appel aux dons pour créer le premier centre de soins des tortues marines en Corse

Collision avec des bateaux, enchevêtrement dans des filets de pêche… Chaque année, les tortues marines sont confrontées à de nombreux dangers autour de la Corse. Alors que les eaux de notre littoral sont de plus en plus fréquentées par ces animaux, qui viennent pondre sur l’île depuis trois ans, l’association Cari lance un appel aux dons pour renforcer ses dispositifs de soins et préparer la création d’un centre de soins permanent. L’association, qui fête ses 20 ans cette année, dispose actuellement de quatre bassins de premiers secours, répartis entre le laboratoire Stella Mare à Biguglia, le port de Solenzara, le parc A Cupulatta à Ajaccio et la station Stareso à Calvi.





Des installations qui permettent d’accueillir rapidement les tortues blessées ou malades, en limitant le stress et les risques supplémentaires pour l’animal. « S’il faut les opérer ou les garder en soins postopératoires, il faut les mettre dans des bassins. En fonction de l’endroit où se trouve l’animal, on le transporte dans un des quatre bassins, et ça permet que la tortue, qui est déjà dans un état plus ou moins critique, n'ait pas encore plus de choses à supporter avec le voyage », explique Cathy Cesarini, présidente de l’association Cari.





Mais désormais, l’utilisation des bassins semble limitée. « Il faut savoir que les tortues sont des animaux dont la température dépend du milieu extérieur. Aujourd’hui, elles sont chez nous entre mai et septembre, octobre au maximum, alors ce n’est pas trop mal. Mais si une tortue a la carapace fendue en deux, malheureusement, il va falloir des mois et des mois avant que ça se ressoude. À ce moment-là, il faut garder l'individu bien plus longtemps que simplement la saison estivale. » Les tortues nécessitant des soins prolongés doivent parfois être envoyées sur le continent ou en Sardaigne, ajoutant un stress supplémentaire à un animal déjà en détresse. « Pour l’instant, c’est nécessaire pour les maintenir en vie. »





Un centre pour soigner les tortues marines toute l’année





Avec cet appel aux dons, l’association entend créer un centre de soins permanent, capable d’accueillir les tortues sur une période plus longue et de leur offrir des soins adaptés, toute l’année. Doté d’un bassin de réhabilitation et d’une salle vétérinaire, le bâtiment de 32 m² serait installé aux abords du parc A Cupulatta. « C'est vraiment quelque chose de fermé où on pourra avoir les bassins à l'intérieur et on pourra, à ce moment-là, suivre la température et la salinité. Il y aura une salle vétérinaire pour les soins, peut-être pas une salle d'opération parce que ça engendre des frais trop importants, et qu’on a un partenariat avec la clinique vétérinaire de Baleone, qui opère les tortues quand il y a besoin, mais par contre, on arrêterait d'être du premier secours pour devenir vraiment un centre de soins. »





Le coût estimé pour la mise en place du centre est d’environ 80 000 euros, englobant la construction des bassins, les installations techniques et le matériel vétérinaire. L’appel aux dons vise à réunir ces fonds pour offrir aux tortues un environnement sûr et adapté, et réduire au maximum les transferts vers d’autres régions, garantissant ainsi de meilleures chances de survie pour ces animaux protégés. « On observe de plus en plus de tortues, et forcément, plus il y a de tortues, plus il y a d'interactions. Et s'il y a plus d'interactions, il y aura plus de problèmes éventuels et plus d'animaux à soigner. S'il y a besoin de les soigner plus longtemps, on va pouvoir les garder, et non pas les transférer. Je pense que c’est avec les petits cours d’eau qu’on fait de grandes rivières, et j’espère qu’on va réussir à récolter suffisamment d’argent », souligne Cathy Cesarini.





