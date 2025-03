Un accord trouvé après 10 jours de grève : les bureaux de poste de Furiani, Lucciana, Biguglia et Borgo rouvrent

Après dix jours de grève, le conflit opposant les agents de La Poste de Furiani, Lucciana, Biguglia et Borgo à leur direction a pris fin ce vendredi 14 mars à l’issue d’une rencontre entre les syndicats et la direction. "Le conflit est terminé, la reprise du travail, c’est demain", indique Joseph Bonfanti, secrétaire général de la CGT FAPT Haute-Corse.



Depuis le 4 mars, les agents des bureaux de Furiani, Lucciana, Biguglia et Borgo étaient en grève pour dénonçer un sous-effectif chronique, des plannings surchargés et un manque de réponse de la direction. "Après plusieurs mois d’alertes restées sans réponse, on a atteint nos limites. On nous demande de travailler dans des conditions intenables, et il n’y avait plus d’écoute", expliquaient-ils. La mobilisation avait entraîné la fermeture totale des bureaux de Furiani et Lucciana, et un service minimum à Biguglia et Borgo.



À l’issue des discussions, les postiers ont annoncé avoir obtenu des avancées concrètes. Deux postes en CDI à temps plein seront créés pour renforcer les équipes sur le secteur, et un audit sera lancé afin d’évaluer plus précisément les besoins en effectifs. "C’est une victoire pour le personnel. Les jours de grève ont payé", souligne Joseph Bonfanti. Seul regret pour les grévistes : le temps qu’il a fallu pour obtenir une réponse. "Il a fallu en arriver là pour être enfin entendus.", commente le représentant syndical.





Avec la fin du mouvement, les bureaux retrouveront leur activité normale dès demain.