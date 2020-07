Un accident entre trois voitures fait cinq blessés à Solaro

MV le Mercredi 15 Juillet 2020 à 16:17

Ce mercredi 15 juillet, un accident s’est produit sur la route territoriale 10, au pont de la Chiola, dans la commune de Solaro.

Il était environ 12 h30 lorsque trois véhicules sont entrés en collision. Les pompiers de Ghisonaccia, Aleria et Solezara sont intervenus pour porter secours aux victimes. 4 personnes, légèrement blessées, ont été transportées au centre hospitalier Bastia par trois VSAV, une cinquième personne, plus gravement touchée, a été évacué à l'hôpital par l'hélicoptère de la sécurité civile .

L'accident a entraîné des bouchons en amont et en aval.

