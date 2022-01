Un "Service Civique Solidarité Seniors" pour rompre l'isolement des ainés de Corse

- Engagement entre 24 et 35 heures par semaine, avec 2 jours de repos

- 2 jours de congés par mois

- Entre 580,62 € et 688,30€ d’indemnité net par mois (dont 107,58€ pris en charge par la structure d’accueil)

- Compatible avec activité étudiante ou salariée

- Un programme de formations et un accompagnement renforcé

- Une protection sociale complète (santé et retraite)





Accessible sans condition de diplôme, le volontariat en service civique est une expérience unique pour les jeunes entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans en situation de handicap) et permet aux structures d’accueil de proposer des actions socialement innovantes et de nouvelles façons d’intervenir au profit de leur public et/ou résidents. Toutes les missions proposées ont un seul mot d’ordre : convivialité et bienveillance. Les volontaires pourront par exemple aller rendre visite à des personnes âgées dans leur chambre, les aider à se promener, animer des activités collectives, prendre part aux projets de l’établissement et être force de proposition selon les besoins et envies de chacun !



Pour plus de renseignements, adressez un mail à : ztouchard@sc-solidariteseniors.fr