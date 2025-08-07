Un Corse dans « 99 à battre », le nouveau jeu télévisé de M6

La Corse aura bien son représentant dans le nouveau jeu télévisé de M6. L’émission 99 à battre, diffusée à partir du 7 août en prime time, réunit cent candidats qui s’affrontent dans une série d’épreuves aussi ludiques qu’exigeantes. Le but n’est pas d’être premier, mais de ne jamais terminer dernier. À chaque tour, des candidats sont éliminés, jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un, vainqueur d’un chèque de 100 000 €.



Parmi eux, Julien Boccaccini, d’Afa, en Corse-du-Sud. Ambulancier SMUR au CEMI d’Ajaccio, cet ancien militaire a découvert l’existence du programme par hasard : « J’ai vu une publication sur Facebook qui annonçait l’arrivée d’un nouveau jeu sur une grande chaîne. Ça m’a tout de suite intrigué. J’ai laissé un message, puis une casteuse m’a contacté sur Instagram pour m’expliquer le concept. J’ai décidé de tenter le casting. »



Un processus de sélection classique mais rigoureux : candidature écrite avec photos et motivations, entretien téléphonique, visioconférence, puis un dernier échange avec la direction du casting. « Si on passe toutes ces étapes, on est retenu pour participer à l’émission. »



Dans un immense hall de 5 000 m² présenté comme « le plus grand terrain de jeu de la télévision », Julien s’est mesuré à des épreuves de rapidité, d’adresse, de logique ou encore d’agilité physique, parfois inspirées de situations du quotidien. Parmi elles : faire voler un avion en papier, construire un meuble en kit ou déboutonner une chemise d’une seule main. « Le concept est simple, mais redoutable : ne jamais être le dernier. Que tu sois premier ou avant-dernier, peu importe, l’important c’est de rester dans la course », résume le candidat.



Âgé de 32 ans, père d’un petit garçon de six ans, Julien est un habitué des situations d’urgence, il exerce aujourd’hui un métier exigeant, marqué par une forte sollicitation estivale. Le jeu lui a permis de se tester autrement : « J’adore le sport et la compétition. Me dépasser, physiquement et mentalement, c’est mon quotidien. Ce jeu m’a mis au défi sur mes limites, mais aussi sur la gestion des émotions face aux autres. »

S’il assure que les épreuves restent accessibles à tous, il insiste sur l’importance du mental : « Ce n’est pas forcément le plus fort qui gagne. Il faut être concentré, adaptable. Et surtout, garder son calme. »



Julien est le seul participant corse de l’émission, et peut-être aussi le seul professionnel du secteur de la santé parmi les candidats. Un groupe hétéroclite, allant de 20 à 76 ans, avec une grande diversité de profils : « Il y avait des bouchers, des vendeurs, des coachs sportifs… vraiment de tout. »



Quant à sa famille, elle n’a rien su jusqu’à très récemment. « J’ai gardé le secret aussi longtemps que possible. Je voulais vivre cette expérience à fond, sans pression extérieure. Seules quelques personnes très proches étaient au courant. »



99 à battre s’inspire du format belge 99 to beat, succès de la chaîne VRT1. En France, le programme est animé par Éric Antoine et Juju Fitcats. Pour le dynamiser, plusieurs personnalités commenteront les épreuves : Hélène Ségara, Frank Lebœuf, Tibo InShape ou encore Henri Leconte. Chaque semaine, les téléspectateurs découvriront les portraits des participants. Julien, lui, attend avec impatience les réactions du public : « Il n’y a pas de vote. Seules les épreuves décident. C’est ce qui rend ce jeu aussi juste qu’imprévisible. »



Première émission ce jeudi à 21 h 10 sur M6.

