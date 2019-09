Ce sont des compétiteurs professionnels de haut niveau qui défendent les mêmes couleurs, ils suiventr une préparation physique dans la même salle de sport mais ils ne se connaissaient pas forcément. Eux, ce sont les joueurs des équipes de Handball, Football et Volley ball du GFCA. La salle de sport Urban Ajaccio leur a lancé un défi sportif ce week end qui a contribué à les faire se rencontrer.

« Nous avons lancé l’Urban Challenge, explique Célia Hugon l’organisatrice. L’idée est de composer 10 équipes avec un joueur de foot, un de hand, un de volley et un membre adhérent de la salle. Nous célébrons ces jours-ci nos trois années d’existence et si nous avions le GFCA Football et Handball, c’est la première année que le GFCA Volley nous rejoint. Nous avions envie que ces joueurs se rencontrent et fassent connaissance également avec d’autres membres de notre salle ».





C’est donc autour d’une dizaine d’épreuves à la fois sportives et drôles que les dix équipes se sont affrontées. Les sportifs ont donc dû affronter, entre autres, un parcours à l’aveugle, un vélo-mime, une épreuve de danse etc. des épreuves chronométrées et orchestrées par l’équipe de la salle de sport qui comporte douze coachs. Malgré les efforts physiques, tout le monde a affiché de larges sourires à la sortie.



Parmi les compétiteurs, les entraineurs ont été également de la partie à l’image de Frédéric Ferrandez en charge du GFCA Volley : « C’est une très belle initiative que d’avoir réussi à nous réunir malgré le planning chargé et différent des équipes. Ça a été organisé intelligemment et dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de travail d’équipe. Cette rencontre inter-équipe et avec les adhérents s’est très bien déroulée et nous espérons une prochaine édition ».

Un bon moment donc pour la salle de sport qui organise régulièrement des événements tant sportifs que conviviaux tout en essayant de maintenir des prix abordables pour son public puisque l’abonnement se situe entre 30 et 40 euros par mois avec une grande variété d’activités proposées au gré des différents espaces de travail.





Du côté des membres justement, cette expérience a été enrichissante. Et les femmes n’ont pas été en reste comme Dumè membre depuis l’ouverture. « J’avais l’habitude de ce genre de challenge comme je fais du crossfit. Cela nous a donné l’occasion de rencontrer et de travailler sportivement avec des sportifs professionnels de haut niveau. C’était un bon moment de sport et de convivialité ».

Pari réussi donc pour Urban Ajaccio. Les équipes ont fini la compétition avec un petit buffet tout en détente et encore une fois dans la bonne humeur.



Revoir quelques images de l'Urban Challenge