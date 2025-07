Ultra Trail di Corsica : Alexis Sevennec a vaincu la chaleur en 16h14’

Ils et elles étaient bien décontractés jeudi soir sur la ligne de départ de cet Ultra Trail di Corsica et ses 110 kilomètres. Et dès le départ, c’est Noël Giordano qui prend les devants de l’épreuve, suivi comme son ombre par Alexis Sevennec, Franco Collè, Paul Zunino, Rémy Berchet, Leonel Cunha et Mathieu Augier. Ils arrivent d’ailleurs dans le même temps aux bergeries de Padule. Mais au petit matin, à Calacuccia, l’Italien Franco Collè lève le pied et laisse filer ses adversaires. La chaleur est déjà présente et Alexis Sevennec tente une échappée : « Mais j’ai renoncé et j’ai préféré rester aux côtés de Giordano car le balisage laissait un peu à désirer », s’est plaint le natif de Morzine, qui souffre d’une entorse à la cheville gauche ainsi que d’une contracture à la cuisse droite. Un kiné lui prodigue quelques soins, ce qui lui permet de repartir de plus belle vers Bocca Crucetta. Il prend alors la tête de la course tandis que Giordano donne des signes de faiblesse. Sans doute victime d’un coup de chaud, l’insulaire est pris de vomissements. Il tente de repartir, mais finalement, il doit abandonner avant d’arriver à Ciattarinu.