Ukraine : les élèves du lycée Jean-Nicoli de Bastia récoltent 400 kg de denrées alimentaires

Pendant plusieurs mois, les élèves de 1re, accompagnés de leur professeur Pascal Lungo, ont préparé la collecte alimentaire et créé pancartes, affiches et flyers pour l’occasion. Un QR-code redirigeant les personnes vers la page internet des Restos du Cœur a également été mis en place, les clients avaient alors la possibilité de voir quelles denrées étaient à privilégier pour la collecte, mais aussi comment devenir bénévoles ou effectuer un don.



Malgré quelques difficultés les dernières semaines du fait des événements liés au COVID et de la situation en Corse, cette journée s’est avérée plus que concluante.



Jeudi matin les lycéens se sont séparés en deux équipes, l’une présente sur le lycée, l’autre sur le centre commercial. Chaque équipe était répartie en deux groupes, l’un pour distribuer les flyers, l’autre pour récupérer les denrées et les ranger. Le personnel des Restos du Cœur a, lui, assuré le retrait et transport des denrées vers leur magasin.



Sur place les élèves se sont montrés enthousiastes, motivés et impliqués. De 9 à 17 heures, les lycéens ont pu récolter des produits alimentaires et d’hygiène, pour les enfants, mais aussi pour les animaux.

« Un dynamisme et une volonté de bien faire ont accompagné les élèves présents ce jour. Les résultats sont donc à la hauteur des efforts fournis. Une journée à refaire », témoigne leur professeur.



A la fin de la journée, près de 400 kg de denrées ont été récoltés par les élèves. 100 kg provenant de la collecte du lycée et 300 kg provenant de la collecte du centre commercial.

« Pratiquement 400 kg pour un jeudi de 9 à 12 heures et 14 à 17 heures avec des jeunes inexpérimentés, c’est vraiment pas mal », souligne M. Da Ros en charge de l’opération chez les Restos du cœur.