Ucciani : un ruisseau déborde et bloque la circulation sur la RT20

Livia Santana le Lundi 2 Mars 2020 à 16:23

A cause des pluies intenses un ruisseau parallèle à la Gravone a débordé et bloque le trafic sur la RT 20 au niveau de Ucciani depuis le début d'après-midi de ce lundi 2 mars. Les pompiers et la gendarmerie sont actuellement en train d'établir une déviation entre le village d'Ucciani et de Carbucci.

