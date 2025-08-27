Série d'interventions en montagne pour les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud

CorseNetInfos
MP le Mercredi 27 Août 2025 à 21:00

Les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud ont été mobilisés sur trois interventions en montagne ce mercredi, indique le SIS 2A.



Journée chargée en montagne pour les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud ce mercredi. 
Le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) indique en effet que trois interventions ont mobilisé un binôme sapeurs-pompiers du groupe secours montagne au cours de la journée.
 
Le binôme a ainsi été engagé sur une première opération dans le canyon de la Vacca à Bavella, où une personne s’est blessée suite à une chute. « Conditionnée par les sapeurs-pompiers et treuillée à bord de l’hélicoptère de la gendarmerie, elle a été évacuée sur le centre hospitalier d’Ajaccio », précise le SIS 2A. 
 
Plus tard dans la journée, c’est une autre chute qui a conduit les sapeurs-pompiers du groupe secours montagne au pont de Zalia-Spelunca où ils ont conditionné le blessé qui a été treuillé à bord de l’hélicoptère de la Sécurité Civile et conduit lui aussi au centre hospitalier de la Miséricorde.
 
Enfin, le binôme du groupe secours montage est également venu en aide à une personne prise de malaise sur le GR20 au niveau du refuge de Paliri. Treuillée à bord de l’hélicoptère de la gendarmerie, elle a été évacuée sur le centre hospitalier d’Ajaccio. 




