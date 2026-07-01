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U tempu in Corsica


le Samedi 11 Juillet 2026 à 07:02

La Corse passe en vigilance… jaune pour orages qui devraient surtout affecter les sommets de l'île où ils peuvent donner de bons cumuls, localement un peu de grêle et des rafales de vent, mais ces orages peuvent aussi affecter les plaines. Les températures maximales se situent entre 32 et 34 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo



Pateau d'Ese : les vaches remplacent les skieurs (Emmanuel Santoni)
Pateau d'Ese : les vaches remplacent les skieurs (Emmanuel Santoni)





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