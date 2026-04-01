U tempu in Corsica
Le soleil dominera toute la journée du Nord au Sud. Un petit vent de nord-est soufflera par intermittence en rafales à 60 km/h essentiellement sur l'extrême sud mais le thermomètre affichera des températures maximales qui atteindront 21 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Françoise Geronimi)