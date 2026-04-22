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U tempu in Corsica


le Mercredi 22 Avril 2026 à 07:08

Eclaircies et passages nuageux continuent à caractériser la matinée puis le temps se couvre et les nuages laissent échapper quelques averses. Les températures sont en légère baisse mais restent agréables.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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