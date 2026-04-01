CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Jeremy Odet, soigneur animalier 22/04/2026 À l’Assemblée de Corse, un manuscrit historique ravive mémoire… et divisions 20/04/2026 175 km/h sur la Territoriale 11 : véhicule neuf, permis retenu dans la foulée 20/04/2026 Hébergement d’urgence en Haute-Corse : l’État réagit après la fermeture brutale du site de Toga 20/04/2026

U tempu in Corsica


le Mardi 21 Avril 2026 à 07:05

Sur l'est de la Corse des nuages bas sont présents dès le matin et ont parfois du mal à se dissiper.Quelques averses sont possibles en montagne au cours de cette journée caractérisée par ailleurs par des passages nuageux et des éclaircies. Les températures maximales se situent au toujours au même niveau entre 24 et 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos