U tempu in Corsica
Sur l'est de la Corse des nuages bas sont présents dès le matin et ont parfois du mal à se dissiper.Quelques averses sont possibles en montagne au cours de cette journée caractérisée par ailleurs par des passages nuageux et des éclaircies. Les températures maximales se situent au toujours au même niveau entre 24 et 25 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Françoise Geronimi)