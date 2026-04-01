U tempu in Corsica
Sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, l’ensemble de l’île connaît une journée contrastée. Sur la plaine orientale, l’atmosphère restera plus instable, avec un risque d’averses à caractère orageux. Les températures maximales atteindront 24 à 25°C, dans une ambiance douce pour la saison.
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