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U tempu in Corsica


le Lundi 20 Avril 2026 à 07:05

Sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, l’ensemble de l’île connaît une journée contrastée. Sur la plaine orientale, l’atmosphère restera plus instable, avec un risque d’averses à caractère orageux. Les températures maximales atteindront 24 à 25°C, dans une ambiance douce pour la saison.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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