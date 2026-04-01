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U tempu in Corsica


le Samedi 18 Avril 2026 à 07:05

Du soleil , un temps sec et calme, des températures maximales qui se maintiennent à un bon niveau (24-26 degrés) : la journée sera belle, même si sur le relief des nuages bourgeonnent et occasionnent quelques averses l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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