U tempu in Corsica
Du soleil , un temps sec et calme, des températures maximales qui se maintiennent à un bon niveau (24-26 degrés) : la journée sera belle, même si sur le relief des nuages bourgeonnent et occasionnent quelques averses l'après-midi.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Tramontu sopra u Nebbiu (Gabriel Sambroni)