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U tempu in Corsica


le Vendredi 17 Avril 2026 à 07:05

Quelques averses se développent encore sur le relief mais le soleil demeure généreux avec des températures maximales qui ne le sont pas moins : jusqu' 25 degrés dans l'extrême sud.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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