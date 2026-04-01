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U tempu in Corsica


le Jeudi 16 Avril 2026 à 07:05

Le soleil continue de briller hormis quelques averses sur le relief. Les températures maximales se stabiliisent autour de 23 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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