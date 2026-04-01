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U tempu in Corsica


le Lundi 13 Avril 2026 à 07:05

En Corse, en vigilance jaune "pluies, inondations, orages", le temps est instable, donnant de fréquentes averses parfois orageuses, mais aussi quelques éclaircies.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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