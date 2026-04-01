U tempu in Corsica
Le temps est sec mais sous un voile nuageux et des entrées maritimes qui peuvent perdurer en journée surtout sur le nord de l'île. Les températures maximales sont en légère : elles varient de 19 à 23 degrés sous les entées maritimes.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo