Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 Jacques Mariani relaxé pour un projet d'assassinat par la cour d'appel d'Aix-en-Provence 26/01/2026 Les marins CGT de La Méridionale et Corsica Linea déposent un préavis de grève reconductible à partir du 2 février 26/01/2026 38e Festival italien de Bastia : 20 films inédits dans la programmation ! 26/01/2026

U tempu in Corsica


le Mardi 27 Janvier 2026 à 07:10

Èclaircies et passages nuageux dominent toute la matinée sur toute la partie Est de l'île. Les nuages nombreux à l'Ouest se généralisent l'après-midi durant lequel les pluies ne sont pas à exclure. Le thermomètre culmine à 14 degrés au meilleur moment de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







