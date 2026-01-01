U tempu in Corsica
Èclaircies et passages nuageux dominent toute la matinée sur toute la partie Est de l'île. Les nuages nombreux à l'Ouest se généralisent l'après-midi durant lequel les pluies ne sont pas à exclure. Le thermomètre culmine à 14 degrés au meilleur moment de la journée.
