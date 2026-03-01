Furiani : Si n’hè andatu à l’eternu Tintin Gambiani

Dans les années 70, le chanteur Augustin Gambaiani avait reçu le « Grand Prix de la voix d’or » à Antibes avec sa chanson « Dolce nostalgia ». C’est lors de la finale de ce concours très prisé, animée par Guy Lux, que celui-ci l’avait par erreur appelé Gambiani. Le succès étant là, Tintin l’avait gardé, tel un porte-bonheur, comme nom d’artiste. Il fit alors les premières parties, en vedette américaine comme on disait à l’époque de : Mike Brandt, Joe Dassin, Claude François, Mireille Mathieu, Michel Sardou, Adamo…et bien-sûr dans plusieurs villes et villages corses.





Il enregistra ensuite plusieurs 45 tours, notamment chez Consul, dont le célèbre « Le petit âne corse ». En 1985, il participe à la tournée d’été de Radio Corse International aux côtés de Patricia Lavila et du groupe Triangle. En 1987, il retrouve le chemin des studios avec un 33 tours contenant des chansons plus dans l’air du temps, modernes, plus Jazzy, new wave.





Dans les années 90/2000 il crée une école de chant à Furiani puis aide sa fille Gladys qui monte le groupe Corsica Cheerleaders Furiani au sein de l’association A Squadra dance. Avec elle, il parcourra la France et l’Europe, le club remportant plusieurs titres européens. Tintin était aussi un habitué de la Fête du Sport de la CAB et répondait toujours présent avec sa fille aux soirées caritatives. Amoureux et défenseur de la nature Il adorait arpenter les sentiers de son village et prendre la mer du coté de St Florent sur son bateau.

Ch’ellu riposi in santa pace. Cunduglianze à tutti i soi.







Les condoléances seront reçues au funérarium du Polygone à Bastia Montesoro ce samedi 14 et dimanche 15 mars de 14h à 19h, lundi 16 à partir de 10h. La levée du corps aura lieu lundi à 14. La cérémonie religieuse sera célébrée à 14h30 en l’église Saint-Jean Baptiste de Furiani. La crémation aura lieu ultérieurement dans l’intimité familiale. CNI s’associe à la peine de sa famille, sa femme Chantal, ses filles Marie-Ange et Gladys, ses petits-fils Angy et Jory.

