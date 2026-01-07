U tempu in Corsica
Des ondées concernent la Corse, avec de la neige dès 500 mètres d’altitude. L’amélioration s’amorce en seconde partie de journée, avec un temps plus calme. Les températures maximales atteignent 10 degrés. Les deux départements sont placés en vigilance jaune neige-verglas.
Lento (Hervé Tusoli)