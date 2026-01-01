CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Pierre-Yves André 21/01/2026 Marie-Antoinette Maupertuis : " la décision de reporter les sessions de l'assemblée de Corse de février et mars n’a pas été prise unilatéralement" 16/01/2026 Assassinat d'Alain Orsoni : "un seul tir", confirme le parquet national anti-criminalité organisée 15/01/2026 VIDEO - Ajaccio : deux voitures blindées stoppées par la police. Plusieurs individus arrêtés  15/01/2026

U tempu in Corsica


le Vendredi 16 Janvier 2026 à 07:05

Le temps est gris et nuageux sur l'ensemble de la Corse où quelques faibles pluies peuvent se produire sur l'Est de l'Île. Les températures maximales sont en légère baisse. Elles ne dépassent pas les 12 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo









CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos