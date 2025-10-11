U tempu in Corsica
La rédaction le Samedi 11 Octobre 2025 à 07:30
Le soleil règnera en maitre tout au long de la journée ce samedi partout en Corse. Pour ce début d’automne, les températures resteront douces, avec des minimales qui ne descendront pas en dessous de 20°C dans l’après-midi.
