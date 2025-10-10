U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 10 Octobre 2025 à 07:00
C’est un temps instable qui est attendu en Corse ce vendredi. Des averses parfois orageuses seront possible dans la matinée sur la côte orientale, avant le retour des éclaircies dans l’après-midi sur l’ensemble de l’île.
