U tempu in Corsica

La rédaction le Vendredi 10 Octobre 2025 à 07:00

C’est un temps instable qui est attendu en Corse ce vendredi. Des averses parfois orageuses seront possible dans la matinée sur la côte orientale, avant le retour des éclaircies dans l’après-midi sur l’ensemble de l’île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







