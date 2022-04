U Teatrinu sur la scène du théâtre de Bastia avec son dernier spectacle

Inspirée de « Les Rustres » de l’auteur vénitien Carlo Goldoni, cette pièce créée et mise en scène par Guy Cimino a aussi des accents de Molière.

« La Covid est-elle terminée ou y aurait-il un autre virus qui circule dans Bastia ? De plus, il fait une chaleur à crever. C’est sûr, nous sommes à la fin de l’été mais on n’a jamais vu une telle chaleur, c’est la faute au changement climatique. En ces temps tourmentés, on prépare en secret le mariage de Lucia et Filippu qui ne sont même pas au courant et puis Filippu et Lucia sont spéciaux, ils ne seront peut-être pas d’accord… Mais l’amour est bizarre, contraire aux usages et irrespectueux ».

Sur scène la troupe habituelle du Teatrinu : Corinne Mattei, Misandra Fondacci, Jean-Pierre Giudicelli, Pierrick Tonelli, Sébastien Casalonga et Jean-Battì Filippi dans des costumes signés Claire Risterucci et des décors de Manon Thebault. Aux lumières, Vincent Grisoni

Les dialogues sont en corse avec surtitrage (d’Anais Tapiero).

Un bon moment de détente à coup sûr !