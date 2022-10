U Soffiu Novu : « Nous réitérons notre demande de voir le cadre du processus précisé pour mieux le poursuivre »

Dans un communiqué, Valérie Bozzi et Jean-Martin Mondoloni, les deux représentants du groupe Un Soffiu Novu au sein du Comité stratégique corse – l’instance de discussions avec Paris sur l’autonomie -, salue la sagesse du report de la visite ministérielle : « Les ministres Darmanin et Béchu ont fait le choix d’ajourner leur déplacement en Corse, prévu ce vendredi dans le cadre du congrès des maires. Une décision sage, dans la mesure où des réunions importantes devaient se tenir dans un climat de tension qui contrevient à la nécessaire sérénité de ces travaux, très importants pour l’avenir de la Corse. Nous regrettons tout de même que l’ensemble des maires insulaires soient ainsi privés d’un échange avec les ministres sur leurs problématiques et prérogatives, en espérant qu’ils pourront être sollicités dans le cadre des discussions ».



Les deux élus du groupe d’opposition de droite réaffirment la nécessité de solder la question des prisonniers afin de poursuivre le processus en cours : « Depuis jeudi dernier, nous disons que le processus de dialogue engagé ne doit en aucun cas être rompu. Il convient désormais de répondre à la question initiale du périmètre de ces échanges. Aussi réitérons- nous notre demande de voir le cadre du processus précisé pour mieux le poursuivre. Il s’agit clairement de solder au juste niveau, quelles qu’en soient les réponses, certaines questions politiques posées par la majorité (la question des détenus en fait partie) qui, si elles ne sont pas traitées, viendront polluer ou paralyser la bonne marche de nos discussions ».



Ils annoncent enfin qu’ils participeront, ce mercredi, à la réunion de la délégation corse proposée par Gilles Simeoni : « Le président du Conseil exécutif a pris la décision de réunir la délégation insulaire du comité stratégique demain. En responsabilité, nous considérons pour notre part que le cadre institutionnel et politique doit primer sur le recours à la force et les troubles à l’ordre public. Nous participerons donc à cette réunion en inlassables partisans de la paix et du dialogue ».