Trophées UNFP : Olivier Pantaloni sacré meilleur entraîneur de Ligue 2

Dimanche 11 mai, Olivier Pantaloni a été désigné meilleur entraîneur de Ligue 2 lors de la 33e cérémonie des Trophées UNFP, organisée au Pavillon Gabriel à Paris. Un sacre mérité pour le technicien corse qui, en moins d’un an, a su relever le défi de ramener le FC Lorient en Ligue 1.



Débarqué l’été dernier en Bretagne, après avoir quitté l’AC Ajaccio — son club de cœur et celui où il aura passé l’essentiel de sa carrière de joueur puis d’entraîneur — Olivier Pantaloni n’a pas tardé à marquer de son empreinte la saison lorientaise. Sous sa direction, les Merlus ont assuré leur montée à deux journées de la fin du championnat, puis décroché officiellement le titre ce samedi 10 mai, après une large victoire contre Martigues (5-1).



Déjà monté avec Ajaccio en 2011 et 2022, l’entraîneur natif de Bastia réussit donc sa troisième accession en Ligue 1, mais obtient pour la première fois le titre de champion de Ligue 2, cette fois sous les couleurs d’un autre club.



Olivier Pantaloni était en lice face à d'autres techniciens reconnus : Stéphane Gilli (Paris FC), Stéphane Le Mignan (Metz), Sylvain Ripoll (Guingamp) et Laurent Guyot (Annecy). Son expérience, sa constance et les résultats obtenus avec Lorient ont convaincu ses pairs.