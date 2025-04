Trophée du MCC : Anthony Calistri brille à Corte malgré un départ raté

La 14e édition du Trophée du Moto Club Cortenais a rencontré un franc succès dimanche, aussi bien par la qualité des pilotes engagés que par la forte affluence du public. Une erreur s’étant glissée dans notre compte rendu précédent, il nous semble important de restituer les faits : dans la catégorie MX1, Anthony Calistri a largement marqué cette journée.



Licencié au Vero Moto Club de Corse, le jeune pilote a littéralement survolé la première manche au guidon de sa StarkFuture 450 Mx. Intouchable, il enchaîne les sauts et les virages avec fluidité, creusant l’écart sur ses concurrents. Wilfrid Bourgeaud et Joey Simonini, engagés sous les couleurs du Racing Moto Club Corsica, tentent de le suivre, mais doivent s’incliner : Calistri s’adjuge cette première manche sans contestation.



Alors qu’on s’attendait à une deuxième manche du même calibre, le scénario bascule : le pilote reste bloqué sur la grille de départ. Il s’élance bon dernier. Mais en quinze minutes de course, il réalise une impressionnante remontée, doublant un à un ses adversaires sous les encouragements du public. Dans le dernier tour, il dépasse Simonini et menace même la première place de Bourgeaud. Ce dernier parvient toutefois à conserver son avance, obligeant Calistri à se contenter de la deuxième place.



Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine manche du championnat de Corse, à Saint-Antoine, où Anthony Calistri espère bien prendre sa revanche.