Trophée des sports 2025 : les lauréats corses récompensés

Pauline Lacroix (Club 2B Natation) : double médaillée d’or sur 100 et 200 m dos aux championnats de France jeunes, médaillée d’argent en Coupe du monde jeunes avec l’équipe de France

(Club 2B Natation) : double médaillée d’or sur 100 et 200 m dos aux championnats de France jeunes, médaillée d’argent en Coupe du monde jeunes avec l’équipe de France Alex Martins : champion de France moto, catégorie supermotard

: champion de France moto, catégorie supermotard Ezio Bastianelli (Wingfoil) : champion de France et vice-champion du monde junior U16

(Wingfoil) : champion de France et vice-champion du monde junior U16 Thomas Biancardini – Romain Gentili (foot-volley) : champions de France

(foot-volley) : champions de France Lola Tremellat (tennis – TC Costa Verde) : championne de France en double catégorie 13-14 ans, premier titre en simple sur le circuit ITF junior et plus jeune championne de Corse senior

(tennis – TC Costa Verde) : championne de France en double catégorie 13-14 ans, premier titre en simple sur le circuit ITF junior et plus jeune championne de Corse senior Matisse Gellis (Fiumorbu Kick Boxing) : triple champion de France Kick, K1 et Full, médaillé d’argent à la Coupe du monde, membre de l’équipe de France depuis 2024

(Fiumorbu Kick Boxing) : triple champion de France Kick, K1 et Full, médaillé d’argent à la Coupe du monde, membre de l’équipe de France depuis 2024 Gail Benedetti (80 ans, Tennis Club de Miomo) : championne de France individuelle et vice-championne du monde de double dans sa catégorie

Comme chaque année depuis 12 ans, la section Corse de l’UJSF (Union des journalistes de sport en France), en partenariat avec le Crédit Mutuel de Corse, récompense les sportifs insulaires pour leurs performances.À l’issue d’un choix et d’un vote en fin d’année, journalistes et sportifs se sont retrouvés ce 18 janvier sur le Pascal Lota de la Corsica Ferries pour les uns, décerner et les autres, recevoir les prix attribuésdans cinq catégories : Super Trophée, hommages, espoir, organisation et performance.Pour Jean Pruneta, président de la section corse de l’UJSF, ces trophées récompensent les résultats, mais permettent aussi et surtout « de mettre en valeur des titres et des disciplines que l’on n’a pas l’habitude de voir ».Le Super Trophée a été attribué au GFCA Volley pour la seconde fois, après un titre de champion de Ligue B en 2025, synonyme de retour dans l’élite de la discipline en Ligue A. Pour son entraîneur, Fred Ferrandez : « ce trophée récompense toutes les personnes du club ».Lauréate d’un prix pour son titre de championne de France 13-14 ans, la tenniswoman Lola Tremellat, fière de son prix, a rappelé que « le tennis est un sport difficile et qu’il faut absolument tout donner », avant que le président de la Ligue Corse, Philippe Medori, ne salue « un pur produit d’une ligue qui développe le haut niveau ».Sur scène, les sportifs et sportives qui se sont succédé ont salué des résultats nationaux et internationaux, alors que la Corse ne dispose pas forcément des meilleures infrastructures nationales, ni des mêmes facilités d’entraînement.Pour leurs performances, les journalistes insulaires ont récompensé les sportives et sportifs suivants :Le Trophée espoir a récompensé le jeune pilote de karting de 11 ans,, pensionnaire de l’ASA Corsica, pour son titre de champion d’Italie en catégorie Rotax Mini.Lea été récompensé du prix organisation pour l’organisation de ses rallyes moto.Enfin,, doyenne des commissaires de rallye en Corse (85 ans), également récompensée par la FFSA, est repartie avec le Trophée hommage pour l’ensemble de sa carrière.