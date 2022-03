Trois voitures incendiées dans la nuit à Casalta

La rédaction le Mercredi 23 Mars 2022 à 10:55

La nuit du mardi 22 au mercredi 23 mars a été plus agitée qu’à l’accoutumée à Casalta . Vers 3 heures, les pompiers de La Porta ont été appelés pour deux feux qui s'étaient déclarés presque simultanément. À leur arrivée deux voitures stationnées au milieu du village et une troisième garées à l'entrée de Casalta étaient en proie aux flammes. Malgré leur intervention deux de trois véhicules ont été complémentent détruits et le troisième est fortement endommagé.