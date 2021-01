Trois lycéens insulaires remportent le Prix de l’Excellence Économique en STMG

Trois lycéens insulaires ont été récompensés par le Prix de l’Excellence Économique en STMG ce mercredi 13 janvier. Fruit de la collaboration entre l'Inspection générale d'économie et de gestion et la Banque de France, le concours s’adressait à tous les élèves de volontaires de terminale STMG. Ainsi, début novembre, comme 1 626 autres lycéens répartis dans 23 académies et plus de 100 lycées, les trois élèves ont composé durant quatre heures sur un sujet portant sur le programme d’économie de la classe de première STMG.



Dans chaque académie, les copies ont été évaluées et classées par une commission réunissant des représentants de la Banque de France et de l’Éducation nationale, qui a souligné leur " grande qualité au regard du niveau de difficulté de l'épreuve ".



En Corse, deux lycées et 23 candidats ont concouru. Et ce sont Chimène Ben Lahouel, élève en terminale STMG au lycée Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, Alycia Mattei, élève en terminale STMG gestion finance au lycée polyvalent de Balagne et Joao Rodrigues Torrès, également du lycée de Balagne qui ont été récompensés au niveau académique.



Chimène Ben Lahouel, arrivée première, voit sa copie qualifiée pour l’étape nationale. Une commission nationale, présidée par le directeur de l’éducation financière à la Banque de France et l’inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche représentant le groupe économie et gestion, évaluera les copies et désignera les trois lauréats nationaux.