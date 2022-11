Trois jeunes corses créent La Girelle, le journal écologique de la Méditerranée

Peuplant 9 % de la biodiversité marine mondiale pour une surface représentant seulement 0,8 % des océans, la Méditerranée est un réservoir majeur de la biodiversité marine et côtière. Pour sensibiliser le grand public à la préservation de ce milieu marin si fragile tout en alertant sur les menaces qui pèsent sur lui.Alban Hagneré, Yéléna Laforce-Cardot et Nicolas Cochard, ont donné vie à ce média en ligne présent sur Instagram et Facebook qui passe en revue des thématiques centrales expliquant le déclin des écosystèmes.

A travers des photographies naturalistes prises en Méditerranée, ce média veut faire plongerai les lecteurs dans un monde méconnu en proposant par ailleurs des actions de sensibilisation auprès du grand public, telles que des ramassages de déchets et des débats à venir.